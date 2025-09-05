Отмечается, что нефтебаза служит для снабжения 41-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ.

Во временно оккупированном Луганске раздались взрывы, после чего вспыхнул мощный пожар.

Об этом сообщает телеграм-канал Astra. Кроме того, в сети пишут о прилете по важной нефтебазе российских захватчиков.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко раскрыл подробности атаки:

"Южные кварталы. Поражена нефтебаза по адресу ул. Руднева, 60. Пылает изрядно. Теперь точно ни бензина, ни дизтоплива в Луганске не будет", – написал он.

Впоследствии движение "АТЕШ" сообщило, что помогли нанести этот удар по нефтебазе совместно с "тайной Организацией украинцев".

"Прямо сейчас горит важнейшая нефтебаза в Луганске, которая служит для снабжения 41-й и 20-й общевойсковых армий ВС РФ. Наши агенты участвовали в разведке этого объекта в августе этого года — и, наконец, это дало результат", – сказано в сообщении.

Атаки по объектам российских оккупантов

Украина проводит довольно результативную кампанию ударов по временно оккупированному Крыму. OSINT-аналитик отметил, что на полуострове противовоздушная оборона оккупантов демонстрирует признаки деградации.

Также продолжаются удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Издание Politico отмечало, что эти атаки могут заставить Путина начать переговоры уже этой осенью.

