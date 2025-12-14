В Марьяновке поражена станция РЭБ "Волна-2", а в районе Докучаевска попали в центр подготовки операторов FPV.

Прошлой ночью во время массированной атаки по агрессору украинские военные поразили поезд с горюче-смазочными материалами (ГСМ) и ряд других российских целей на территории временно оккупированной территории Украины.

Как сообщили в ССО, в ночь на 14 декабря подразделения Сил специальных операций осуществили поражение вражеских целей на оккупированных территориях в Донецкой области и АР Крым с использованием ударных БпЛА FP-2.

В частности, в оккупированном Крыму, вблизи населенного пункта Янтарное ударные дроны ССО поразили поезд с ГСМ для оккупационных войск в движении, а также отработали по нефтебазе в населенном пункте Батумино.

В Донецкой области, в Марьяновке ССО поразили станцию РЭБ "Волна-2", а в районе населенного пункта Докучаевск попали в центр подготовки операторов FPV.

"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", - отмечают военные.

Они также обнародовали видео, на котором зафиксированы указанные удары по средствам РФ.

Удары по агрессору

Напомним, ВСУ поразили ряд российских целей. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что был нанесен удар по мощностям Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ - степень нанесенного ущерба пока уточняется. Также поражена нефтебаза "Урюпинская" в Волгоградской области России, где зафиксированы взрывы и пожар.

Также нанесены удары по ряду объектов на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Донецкой области поражены два пункта управления различных подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция "Имбирь", в Запорожье - зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и лаборатория беспилотных комплексов, в Крыму - две базы ГСМ, радиолокационная станция "Каста-2Е2" и др.

