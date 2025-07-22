В городе выбиты окна в многоэтажках, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и соцсферы.

Российские оккупанты сегодня атаковали Сумы несколькими беспилотниками, в результате чего погибла женщина, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Первые сообщения об атаке БпЛА по городу появились после 13:00. Глава ОВА проинформировал о попадании в Ковпаковском районе Сум.

"Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, вылетели окна в учебном и медицинском учреждениях", - рассказал он.

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Позже Григоров добавил, что после попаданий вражеских ударных БпЛА повреждена детская площадка и окна многоэтажек.

По его словам, предварительно, пострадали два человека. Их госпитализировали.

Очередной удар беспилотником по Сумах враг нанес около 15:00. Был атакован объект социальной сферы. Погибла 60-летняя женщина. Также повреждены здания и автомобили.

Как уточнил Григоров, количество пострадавших в результате предыдущего удара по Сумской громаде возросло до четырех.

Вражеские атаки на Сумы

Город Сумы постоянно страдает от российских ударов. Так, вчера, 21 июля, вечером враг ударил по Ковпаковскому району города, в результате чего повреждены 5 многоэтажных домов, торговый центр и 18 автомобилей.

По данным председателя Сумской ОВА Олега Григорова, в медучреждение доставили двух жителей одного из наиболее поврежденных домов. Многие жители спального района находились в шоковом состоянии. За помощью к медикам обратились 12 человек.

В свою очередь начальник Сумской городской военной администрации (ГВА) Сергей Кривошеенко заявил о трех пострадавших в результате атаки по городу. Среди них - один ребенок.

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