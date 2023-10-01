Две управляемые бомбы враг сбросил на Берислав - там поврежден объект критической инфраструктуры.

Сегодня россияне в очередной раз атаковали Херсонскую область. В результате один человек погиб, а еще один получил ранения. Как сообщает Херсонская областная военная администрация, около 16:50 оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на жилой квартал Берислава.

В результате удара разрушены гаражные помещения, взрывной волной в корпусах медучреждения и жилых домах выбило окна, также поврежден объект критической инфраструктуры.

В ОВА опубликовали и фото российской атаки на Берислав, на которых видны разрушенные и поврежденные здания, выбитые в окружающих домах окна и пожары.

Видео дня

Кроме того, сегодня враг укрыл огнем и Тягинку, где смертельные ранения получил мужчина 1980 года рождения, который находился во дворе дома во время обстрела.

Также россияне атаковали Веселое - там в больницу с травмами конечностей и контузией госпитализировали 63-летнюю женщину.

Атаки на Херсонщину

Сегодня россияне ударили по Херсону с беспилотника. В результате возник пожар, в котором едва не погибли мать и трое детей: 3 и 5 лет, а также 4-месячный младенец.

Кроме того, ночью российская армия обстреляла Станислав, в результате чего пострадали двое мужчин. Их госпитализировали.

В то же время, украинские военные продолжают уничтожать россиян на юге Украины. За сутки на этом направлении удалось ликвидировать еще 26 оккупантов. Также ВСУ уничтожили четыре вражеских танка, реактивную систему залпового огня "Град", четыре пушки, разведывательный беспилотник "Мерлин", шесть единиц автобронетехники оккупантов и три лодки.

Кроме того, удалось обезвредить очередной дорогостоящий комплекс видеонаблюдение "Муром-М", с помощью которого враг круглосуточно мог осуществлять видеотепловизионное наблюдение.

Вас также могут заинтересовать новости: