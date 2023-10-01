Военные рассказали также о ситуации в Черном море и подробностях вражеских обстрелов мирных украинцев.

Подразделениям ВСУ на одном из направлений удалось уничтожить дорогую военную технику врага, в том числе танки и так называемый "Глаз Мордора" - наблюдательный пункт оккупантов.

Как сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки уничтожено 26 оккупантов. Уничтожены четыре вражеских танка, реактивная система залпового огня "Град", четыре пушки, разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Мерлин". Кроме того, в пепел превращены шесть единиц автобронетехники оккупантов и три лодки.

Также уничтожен дорогостоящий комплекс видеонаблюдения "Муром-М", который украинцы называют "Глазами Мордора". Такой комплекс предназначен для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения - он "рассматривает" человека на расстоянии 10 км, а в темноте видит автомобиль за 8 км и людей за 4 км.

Видео дня

Также пресс-служба сообщила, что корабельная группировка врага сейчас развернута в количестве 12 кораблей. Из них 11 - в Черном и один - в Азовском море. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

В Силах обороны юга напомнили, что противник нещадно бил по мирному населению. В частности, нанес два групповых авиационных удара с применением 16 управляемых авиационных бомб по населенным пунктам Николаевка, Ольговка, Берислав, Высокое.

"Этой ночью враг снова совершил дроновую атаку с применением БпЛА типа "Shahed-131/136" - 15 ударных дронов уничтожено в нашей зоне ответственности силами противовоздушной обороны. Из-за попадания в населенном пункте Снигиревской громады Николаевской области повреждены складские здания частного предприятия, возник пожар. В Кривом Роге также произошло попадание по территории предприятия...",- рассказали военные

Также Оккупанты продолжают терроризировать население Бериславского района сбрасывая с дронов осколочные боеприпасы. За прошедшие сутки следующим образом дважды атакован жилой сектор: ранение получил гражданский человек, повреждены два гражданских автомобиля.

Отмечается, что в течение суток российская армия нанесла около 90 артиллерийских ударов с использованием более 560 снарядов, в том числе 10 обстрелов населенных пунктов Херсонщины - Херсон, Антоновка, Гигантское, Нововоронцовка, Садовое, Станислав, а также - Очаковской общины Николаевской области. В результате этих обстрелов ранены два гражданских лица, повреждены четыре частных дома, здание гимназии, два магазина, два заведения питания, аптека и частный автомобиль.

Другие потери захватчиков

Как сообщал УНИАН, недавно аэроразведчики 11-й бригады имени Михаила Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины метко "сломали" вражескую пушку "Рапира".

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