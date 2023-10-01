Пожарным удалось спасти семью, но другие подробности не раскрываются.

Российские военные атаковали беспилотником жилой квартал Херсона.

Об этом сообщил председатель областной военной администрации Александр Прокудин. "В результате вражеского удара возник пожар. В огненной ловушке оказались четыре человека. Это мать и трое детей, 3 и 5 лет, а также 4-месячный младенец", - уточнил детали Прокудин.

По словам главы Херсонской ОВА, пожарным удалось спасти семью, но другие подробности не раскрываются.

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Ситуация в Херсоне

Российские оккупанты практически ежедневно обстреливают деоккупированную часть Херсонской области и именно областной центр. Так 28 сентября министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что российская артиллерия ударила по жилому кварталу в Херсоне. В результате атаки погибли три женщины, которые в это время находились на улице. На следующий день стало известно, что, в результате этой атаки погибла младшая медицинская сестра, у которой было трое детей.

А 29 сентября российская оккупационная армия атаковала жилой квартал Херсона самолетами. Ракетой было уничтожено местное заведение общественного питания. Кроме того, во время атаки россияне сбросили две управляемые авиабомбы на Берислав и Ольговку. Сейчас информация о погибших и пострадавших уточняется.

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