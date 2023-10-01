Российские военные атаковали беспилотником жилой квартал Херсона.
Об этом сообщил председатель областной военной администрации Александр Прокудин. "В результате вражеского удара возник пожар. В огненной ловушке оказались четыре человека. Это мать и трое детей, 3 и 5 лет, а также 4-месячный младенец", - уточнил детали Прокудин.
По словам главы Херсонской ОВА, пожарным удалось спасти семью, но другие подробности не раскрываются.
Ситуация в Херсоне
Российские оккупанты практически ежедневно обстреливают деоккупированную часть Херсонской области и именно областной центр. Так 28 сентября министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что российская артиллерия ударила по жилому кварталу в Херсоне. В результате атаки погибли три женщины, которые в это время находились на улице. На следующий день стало известно, что, в результате этой атаки погибла младшая медицинская сестра, у которой было трое детей.
А 29 сентября российская оккупационная армия атаковала жилой квартал Херсона самолетами. Ракетой было уничтожено местное заведение общественного питания. Кроме того, во время атаки россияне сбросили две управляемые авиабомбы на Берислав и Ольговку. Сейчас информация о погибших и пострадавших уточняется.