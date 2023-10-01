В Кривом Роге есть попадание в гражданскую инфраструктуру, возник пожар.

Российские оккупанты терроризировали Днепропетровскую, Херсонскую и Черниговскую области. В частности, противник применил артиллерию.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, в ночь на 1 октября враг атаковал Кривой Рог беспилотниками. Один из них был уничтожен.

"Но, к сожалению, произошли и попадания по гражданской инфраструктуре. Есть разрушения. Возник пожар - спасатели огонь локализовали", - отметил он.

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Кроме того, агрессор обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии. Враг ударил и по Великомихайловской громаде Синельниковского района. В результате обстрелов повреждены линия электропередач и газопровод.

Лысак отметил, что повсюду обошлось без погибших и пострадавших. В то же время пострадавшие от российских обстрелов есть на Херсонщине.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что сегодня, около 04:00, российская армия обстреляла Станислав.

"Пострадали двое мужчин. Их доставили в больницу. Информация о разрушениях устанавливается", - отметил он и напомнил, что за минувшие сутки из-за российской агрессии еще один человек в области получил ранения.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram написал, что в течение суток противники шесть раз обстреляли территорию региона, прогремел 51 взрыв. "Враг из минометов и артиллерии стрелял по Новгород-Северскому и Корюковскому районам. Также зафиксирован запуск неуправляемых авиационных ракет", - отметил чиновник.

По его данным, в результате вражеского артиллерийского обстрела Семеновской территориальной громады получил ранение местный житель - 16-летний парень. Пострадавший попал в местную больницу.

"Россия - террорист. Террористов надо уничтожать", - подчеркнул Чаус.

Война в Украине - свежие новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские оккупанты атаковали также и Черкасскую область - использовали ударные беспилотники. Есть попадание в промышленную инфраструктуру в Умани. В результате атаки возникли пожары на складских помещениях. В частности, там, где хранилось зерно.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели укрощали пламя на общей площади более трех тысяч квадратных метров. Предварительно, пострадал один человек.

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