Гауляйтер вновь "возглавил" временно оккупированные территории области в рамках фейковых выборов РФ. Его избрали сроком на 5 лет.

Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо вновь "возглавил" временно оккупированные территории области в рамках фейкового избирательного процесса, который в сентябре организовала Россия.

Ранее Сальдо возглавлял список из кандидатов "Единой России" на "выборах" в Херсонскую областную думу. По данным пропагандистского ТАСС, сегодня его вновь избрали на должность "губернатора".

Опубликован ролик с "официальным" объявлением о назначении Сальдо. "Херсонская областная дума постановляет избрать Сальдо Владимира Васильевича на государственную должность губернатора Херсонской области сроком на 5 лет", - говорится в видео.

В рамках вступительного слова Сальдо объявил, что с его назначением местных ждут "дерзкие перемены":

"Нас впереди ждут великие, дерзкие, исторические перемены только к лучшему и еще вперед! К победе, к победе!"

РФ провела псевдовыборы в Украине

Напомним, 10 сентября власти РФ организовали имитацию демократических выборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, чтобы "закрепить" там своих назначенцев. Этот процесс отожествлялся со множеством нарушений, даже если не учитывать факт, что страна-агрессор провела "выборы" не на территории своего государства.

Как уточняли в Главном управлении разведки Украины, две трети так называемых "кандидатов" на фейковых выборах даже не являются местными жителями. Также сообщалось, что украинцы отказывались голосовать за новую "власть" из РФ, однако Кремль традиционно "нарисовал" свои цифры явки на "выборах". "По состоянию на сейчас они уже нарисовали более 50% явки", - отмечали в ГУР 7 сентября.

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