Животных отправят в зоопарки Киева и западной Украины.

Все животные из харьковского частного зоопарка "Фельдман ЭкоПарк", который с 24 февраля 2022 года находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, вывезены в безопасное место.

Об этом сообщил в своем Facebook заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, который активно помогал с организацией эвакуации животных из Харькова.

"Все. Миссия выполнена. Отправляем уже последние две машины на Киев и Хмельницкий. Все животные из харьковского экопарка вывезены. Можно выдохнуть", – написал он.

Последними из Харькова вывезли четырех медведей и трех львов – больше животных в экопарке не осталось.

Кроме того, как сообщили в самом "Фельдман Экопарк" на своей странице в Facebook, некоторых животных принял Одесский зоопарк.

"Огромное спасибо директору Одесского зоопарка Игорю Белякову за поддержку в тех тяжелейших условиях, в которые поставила нас война! Мы благодарны за теплые слова в адрес нашей спасательной команды и за заботу о наших тиграх. Мы не сомневаемся, что в Одессе им будет хорошо, и что после Победы они вернуться в наш обновленный Экопарк, который станет еще лучше!", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, харьковский экопарк более месяца находится под постоянными обстрелами россиян. Враг в упор бьет по животным и сотрудникам, пытающимся кормить четвероногих – среди животных и людей есть жертвы.

Из-за обстрелов многие вольеры были повреждены, напуганные животные едва не разбежались по улицам. Владелец экопарка Александр Фельдман в отчаянии даже обнародовал обращение, что хищников придется усыпить. После этого со всей страны откликнулись люди, готовые спасти животных и заботиться о них.

В частности, совместными усилиями, ранее в Днепр удалось вывезти полтора десятка крупных животных из харьковского экопарка. Отсюда после отдыха животные отправятся в Киев и на запад Украины.

Ранее волонтеры также смогли вывезти из харьковского экопарка кенгуру и тапиров.