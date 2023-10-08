В администрации говорят, что в организмах обнаружили мышьяк.

На территории харьковского "Фельдман Экопарка" убили всех животных, которые находились в контактной зоне для маленьких детей.

Об этом сообщается на странице парка в социальной сети Facebook. Так, погибли кролики, морские свинки и другие маленькие животные. Вскрытие показало, что их отравили мышьяком. В "Фельдмане" отмечают, что написали заявление в полицию и рассчитывают на расследование инцидента.

"Трудно понять мотивы того, кто это сделал. Неприятно осознавать, что по улицам нашего города где-то ходит человек, который ничем не лучше российских военных, которые убивали наших животных в начале полномасштабной войны. К сожалению, начатый ими экоцид продолжается, и это - очередное звено", - говорится в сообщении.

Массовые убийства животных: последние новости

Напомним, в сентябре стало известно о масштабном пожаре на территории приюта для кошек в Киеве. В сети сообщали, что его могли взорвать.

В полиции заявили, что в приюте находилось около 60 котов, из них семь - погибли, а остальные получили ожоги.

Было открыто дело относительно умышленного уничтожения или повреждения имущества, также решался вопрос о внесении инцидента в Единый реестр досудебных расследований по статье о жестоком обращении с животными.

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