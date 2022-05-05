В Харькове попали под обстрел волонтеры, пытавшиеся эвакуировать животных из экопарка Фельдмана.
Об этом сообщает владелец парка Александр Фельдман на своей странице в Facebook.
Сегодня сотрудники парка вместе с волонтерами пытались вывезти африканских буйволов. Два человека получили тяжелые ранения, за их жизни борются врачи.
В результате обстрела погиб уже шестой волонтер - 15-летний парень, помогавший родителям в кормлении и эвакуации животных.
"Одновременно с ними привезли двух русских солдат. Как они попали в парк - неизвестно. Уничтожили весь транспорт, на котором приехали ребята", - отметил Фельдман.
Напомним, что в конце апреля оккупанты расстреляли двоих сотрудников "Фельдман Экопарка".
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