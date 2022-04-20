В организации уточнили, что когда началась война, эти сотрудники остались в Экопарке и помогали кормить животных.

Двоих сотрудников харьковского "Фельдман Экопарка" нашли убитыми.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Отмечается, что эти сотрудники пропали еще в начале марта. Оккупанты их расстреляли, а тела спрятали в одном из подсобных помещений парка.

"Война приносит плохие новости. Мы получили подтверждение того, что двое наших сотрудников, которые пропали в начале марта, погибли", - говорится в сообщении.

В организации уточнили, что когда началась война, они остались в Экопарке и помогали кормить животных. "Приехав в Экопарк 7 марта, мы их там не нашли. Мы их долго искали, подключали правоохранителей, до последнего надеялись, что не случилось непоправимого и они смогли выжить", - рассказали в парке.

"Но вчера мы получили подтверждение о том, что их тела найдены. Наших ребят расстреляли враги, а тела забаррикадировали в подсобном помещении", — говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: