Только в Одесской области пострадали семь человек.

Российские оккупационные войска атаковали разные регионы Украины ударными дронами типа "Шахед". Есть информация о разрушениях и пострадавших. УНИАН собрал информацию о последствиях атаки в разных областях.

Атака РФ по Одесской области

В Одесском районе из-за атаки вражеских БПЛА было повреждено остекление в девятиэтажном жилом доме и образовательном учреждении. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

По его словам, есть пострадавшие.

"На данный момент известно о семи пострадавших. Шестерым людям помощь оказана на месте, еще один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь", – информировал он в 01:14.

Ситуация в Кривом Роге

В результате атаки "Шахедами" сообщалось о попадании в секторы жилой застройки. По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, есть пострадавшие.

Впоследствии стало известно, что спасатели проводят тушение пожаров, возникших в результате российского террора. Для помощи пострадавшим развернули штаб помощи.

По состоянию на 00:16 сообщалось о двух раненых – мужчина 58 лет и женщина 67 лет.

Удары РФ по Николаевской области

В Вознесенске Николаевской области россияне атаковали энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил городской голова Евгений Величко.

"Прилет по энергетической инфраструктуре. Масштабы повреждений уточняются. Из-за повреждений в энергосистеме вынужденно отключено водоснабжение на третьем микрорайоне, в связи с остановкой очистных сооружений", – говорится в заявлении.

Атака на Сумщину

Сумскую громаду враг атаковал двумя беспилотниками. Известно о как минимум одном пострадавшем человеке.

"В результате попадания в Ковпаковском районе Сум повреждена гражданская инфраструктура. Выбиты окна в жилых и нежилых зданиях", – добавил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

В то же время начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко добавил, что в результате атаки РФ произошел пожар.

"Пострадал гражданский мужчина, его состояние оценивается как средней тяжести. Выбиты окна в нескольких жилых многоэтажках, расположенных рядом", – говорится в его сообщении.

Война в Украине: атаки РФ по мирным городам

Российские оккупационные войска 17 декабря ударили бомбами по Запорожью. По состоянию на 21:06 сообщалось о 32 раненых в результате вражеской атаки.

Авиабомбы РФ разрушили жилые дома. Также поврежден объект инфраструктуры и учебное заведение, информировал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

