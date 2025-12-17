В городе также повреждены объект инфраструктуры и учебное заведение.

В результате российской атаки по Запорожью и Запорожскому району в среду, 17 декабря, пострадали по меньшей мере 26 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем телеграм-канале.

"Россияне запустили управляемые авиабомбы, разрушив жилые дома и повредив объект инфраструктуры и учебное заведение", - отметил чиновник.

По его словам, под завалами двух жилых домов в областном центре, предварительно, могут быть люди. Федоров добавил, что все раненые получают необходимую медицинскую помощь.

Видео дня

Удары по Запорожью

Как сообщал УНИАН, город Запорожье почти ежедневно обстреливается российскими войсками. В понедельник, 16 декабря, под утро россияне ударили "Шахедом" по Запорожью. В результате атаки загорелся девятиэтажный жилой дом, выгорели квартиры на двух этажах. Из-за удара пострадали три человека, жителей эвакуировали спасатели.

В воскресенье, 14 декабря, россияне ударили по супермаркету в Запорожье. Ранения получили 6 человек, среди которых - ребенок и сотрудник ГСЧС. На опубликованных кадрах можно заметить значительные повреждения супермаркета АТБ. Федоров поделился, что помещения разрушены, а люди получают необходимую медицинскую помощь.

