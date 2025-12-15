На первых образцах враг прикручивал их "как попало", но сейчас картина другая.

Российские оккупационные войска начали ставить на ударные дроны типа "Молния" Starlink. Об этом рассказал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Плохие новости. Ежедневно фиксируем ударные "Молнии" на Старлинке. Если первые Старлинки были прикручены как попало, то сейчас уже штатно вмонтированы", – акцентировал он в своем Telegram-канале.

"Флеш" обратил внимание, что оккупантам не жалко Starlink для ударного БПЛА.

Видео дня

"В трофеях вижу, что даже деньги на мини-компьютер не стали тратить на Старлинк в "Молнии". Обычный одноплатный компьютер типа raspberry", – добавил он.

Российское оружие: другие новости

На оккупированной территории Украины заметили российский роботизированный комплекс "Омич". Его эффективность и живучесть в условиях реальгого поля боя остается под вопросом.

Между тем OSINT-аналитики установили, что РФ начала применять для атак по Украине "Шахеды" с двойной боевой частью, общий вес которой теперь составляет 100 килограммов.

"Россияне установили на "Герань-2" две 50-килограммовые фугасно-зажигательные боевые части БСТ-52", – говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости: