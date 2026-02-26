РФ, вероятно, захватила Покровск, но это не стало для нее 'триумфом': в ISW назвали причину

Покровск перестал быть "ключом к Донбассу" еще летом.

Хотя Кремль называл Покровск открытием ко всей Донецкой области, реальная ситуация на передовой в очередной раз доказывает тщетность стратегических надежд Москвы. Согласно данным аналитиков ISW, вероятный захват города произошел в течение последних нескольких недель, однако он не принес агрессору ожидаемого триумфа.

Аналитики напомнили, что штурм Покровска, где до войны проживало 60 000 человек, длился почти два года. Россияне начали движение в этом направлении еще в феврале 2024 года после падения Авдеевки. Прямые фронтальные атаки продолжались 21 месяц, прежде чем врагу удалось занять большую часть города в декабре 2025 года.

ISW отмечает, что в последний раз присутствие украинских подразделений в самом Покровске фиксировалось 28 января. Это дает основания полагать, что город полностью перешел под контроль врага лишь недавно.

Почему захват Покровска не стал "прорывом"?

По данным отчета, российская пропаганда уверяла, что взятие города "откроет путь" к дальнейшему наступлению. Покровск был важным хабом, но российские удары еще в июле 2025 года фактически уничтожили возможность использовать его как логистический узел. К моменту падения город уже не выполнял свою стратегическую роль.

Как пишут аналитики, с декабря 2025 года оккупанты не продемонстрировали ни одного значимого продвижения на запад или северо-запад. Враг до сих пор не смог захватить даже село Гришино, расположенное всего в двух километрах от Покровска. Также важным фактом является то, что Покровск значительно меньше по площади и населению, чем Краматорск или Славянск. То, что РФ потратила два года на захват одного небольшого города, ставит под сомнение способность оккупантов прорвать основной "пояс крепостей" Донбасса.

Отмечается, что бои за Мирноград, расположенный к востоку от Покровска, продолжались еще месяц после того, как Минобороны РФ впервые отчиталось об успехах, что еще раз подчеркивает низкую скорость продвижения врага, подчеркивают эксперты.

По данным аналитиков, украинское командование продолжает удерживать фронт вокруг захваченного узла. По состоянию на 25 февраля ситуация на Покровском направлении остается под контролем. Как сообщил спикер группировки войск "Восток" майор Григорий Шаповал, Силы обороны прочно удерживают позиции в восьми населенных пунктах: Сухецком, Суворовом, Никаноровке, Дорожном, Ивановке, Новом Шаховом, Новом Донбассе и Вольном.

Ранее УНИАН писал о прогнозах командира Вячеслава Гудзя о боях под Покровском. Оккупационные войска будут пытаться использовать благоприятные погодные условия и состояние почвы для проведения более масштабных наступательных операций с привлечением большого количества бронетехники. Украинские защитники прогнозируют, что враг сосредоточит усилия на прорыве оборонительных рубежей, чтобы выйти на стратегически важные логистические узлы региона.

Добавим, что ранее аналитики сообщили о критической ситуации вокруг Мирнограда, поскольку российские оккупационные войска фактически завершают захват города. Враг прорвался к центральным районам и ключевым индустриальным объектам, что значительно затрудняет дальнейшую оборону населенного пункта. Потеря контроля над господствующими высотами и терриконами позволила противнику установить огневой контроль над основными путями снабжения украинских подразделений. Силы обороны вынуждены вести тяжелые уличные бои в условиях плотной застройки, пытаясь сдержать превосходящие силы захватчиков.

