Россияне имеют успех возле трех сел в Донецкой области: подробности от DeepState

Враг продвинулся вблизи сел Резниковка, Пазено и Приволье.

Российские оккупанты продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области. Об этом говорится в анализе мониторингового проекта DeepState в Telegram.

В частности, по данным аналитиков, враг добился успеха вблизи сел Резниковка, Пазено и Приволье.

По информации Генерального штаба ВСУ, с начала суток на фронте произошло 120 боестолкновений. На Лиманском направлении украинские воины отразили десять атак захватчиков в районе Новоселовки и в сторону Червоного Става, Новоегорровки, Дробышевого, Ставок и Лимана. На Славянском направлении наши защитники отразили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Закитного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские оккупанты осуществили одну атаку в районе Орехово-Васильевки.

Как сообщал УНИАН, в ночь на четверг, 26 февраля, Россия массированно атаковала Украину ударными дронами и ракетами. Под ударом оказался ряд областей, есть пострадавшие и разрушения.

Наблюдалось движение ударных БПЛА над несколькими областями, а уже через некоторое время Воздушные силы объявили об опасности применения баллистического вооружения и движении скоростных целей.

В результате вражеской атаки по Запорожью повреждения получили 19 многоквартирных домов, четыре дома частного сектора и нежилые здания.

Отсутствует теплоснабжение в более чем 500 домах в трех районах города. Коммунальщики приступили к работам по ликвидации - закрывают окна листами ОSB в многоквартирных домах.

Один человек погиб, еще восемь человек травмированы в результате вражеских атак по Запорожью и Пологовскому району.

