Россия почти весь день бьет по энергетике Харьковщины: в ОВА показали ужасные последствия (фото)

Это сознательный террор против гражданского населения, подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Российские оккупационные войска почти весь день целенаправленно наносят удары по критической инфраструктуре Харькова и области. Под атакой оказались объекты энергетики.

"Оккупанты в очередной раз пытаются оставить мирные города, поселки и села без тепла и света в самые сильные морозы этой зимы. Это сознательный террор против гражданского населения. Подло и цинично", – рассказал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

По его словам, повреждения, вызванные атаками, действительно серьезные. После каждого обстрела экстренные службы сразу выезжают на места.

"Спасатели ГСЧС, энергетики, медики экстренной скорой помощи, коммунальные службы работают круглосуточно. Делаем все, чтобы сохранить тепло- и электроснабжение для харьковчан и жителей области. Спасибо каждому, кто сегодня на своем месте держит энергетическую инфраструктуру. Ваша работа – это тепло в домах и свет для тысяч семей", – подчеркнул чиновник.

Синегубов призвал жителей Харьковщины быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Глава ОВА также показал фото с последствиями российских ударов:

Война в Украине: атаки оккупантов

17 января российские террористы массированно ударили по критической инфраструктуре Харькова. Мэр Игорь Терехов отметил, что речь идет о серьезных ударах по системе, которая держит город в тепле и со светом.

Между тем в Главном управлении разведки Минобороны Украины предупредили, что россияне готовят удары по подстанциям украинских АЭС. Враг уже провел разведку 10 соответствующих объектов критической энергетической инфраструктуры в 9 областях Украины.

Полковник СБУ, народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко говорит, что массированная атака по Украине может произойти уже в ближайшие дни. Враг использует морозную погоду.

