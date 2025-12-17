Значительное присутствие дронов на фронте означает, что россияне видят практически 100% поля боя.

На фронте украинским войскам часто приходится ждать непогоды или темноты, чтобы спасти своих раненых побратимов, так как на них постоянно охотятся вражеские дроны. Об этом Business Insider рассказал полковник Валерий Вишневский, который является старшим национальным представителем Украины и директором по имплементации программ в Совместном центре НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC).

Дроны сильно усложнили спасение раненых солдат

По его словам, значительное присутствие дронов на фронте означает, что россияне видят практически 100% поля боя. Он заявил, что это делает практически невозможным для Сил обороны проведение традиционной эвакуации раненых.

Вишневский поделился, что солдатам часто приходится ждать ночи, тумана или дождя, когда видимость заметно ухудшается, чтобы эвакуировать раненых бойцов. Иногда военные самостоятельно создают плохую видимость с помощью дымовых гранат, но эта тактика рискует привлечь внимание врага.

В издании отметили, что дроны все чаще используются на поле боя. Это дает как украинским, так и российским войскам возможность постоянного наблюдения и нанесения точных ударов в зоне поражения шириной в несколько километров, которая простирается в обе стороны вдоль линии фронта.

Движение в зоне поражения дронов стало чрезвычайно опасным, что затрудняет оказание помощи раненым солдатам в течение "золотого часа" (первых 60 минут после тяжелого ранения). Вышневский в разговоре с журналистами подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "золотой час" заменил "золотой день".

Как украинские войска спасают раненых побратимов

Вышневский рассказал, что вытащить раненых солдат из зоны боевых действий очень сложно, но это выполнимая задача. Тем не менее, он отметил, что Силы обороны все чаще используют наземных роботов, которые снижают риски для медицинских бригад.

Полковник заявил, что украинские войска планируют маршруты эвакуации раненых военных для наземных роботов, а затем отправляют их под покровом ночи. Однако российские дроны способны отслеживать и роботов, а технические проблемы, которые могут возникнуть, только усложняют задачу.

Угроза остается даже вдали от линии фронта

Боевые медики и солдаты также рассказали журналистам, что маршруты эвакуации и логистики все чаще подвергаются нападениям со стороны врага. Украинские войска пытаются устранить эту угрозу, прикрывая ключевые дороги противодроновыми сетками, но оккупанты находят небольшие прорехи, чтобы наносить удары.

Кроме того, военные поделились, что россияне также атакуют медицинские автомобили и даже медицинские учреждения далеко от линии фронта. Довольно часто враг применяет артиллерию и другое вооружение.

"Мы знаем, как противостоять вражеской артиллерии. У нас есть меры противодействия артиллерии - мы их применяем и довольно успешно. Но дроны по-прежнему остаются большой проблемой", - сказал журналистам Вишневский.

Силы обороны планируют систематизировать применение наземных дронов-камикадзе - что известно

Ранее заместитель командира танкового батальона из состава 33-й отдельной механизированной бригады, пожелавший остаться анонимным, рассказал в комментарии УНИАН, что Силы обороны освоили системное использование наземных роботизированных комплексов (НРК) в логистических целях и теперь планируют систематизировать применение НРК-камикадзе.

"В основном по состоянию на сейчас, поскольку мы это все только осваиваем, мы уже освоили логистическое направление. В дальнейшем мы планируем ударное направление, то есть применение НРК-камикадзе, а также ударные пулеметные, гранатометные дроны для того, чтобы, в первую очередь, противника уничтожать на поле боя без применения пехотинцев", - сказал он.

Заместитель командира танкового батальона поделился, что в Украине есть учебные центры, где проводят первичное ознакомление операторов наземных дронов и подразделений. Он отметил, что сейчас его бригада может обеспечить более 10 тонн полезной нагрузки на позицию в месяц, в последующие месяцы это уже может быть 20-30 т.

