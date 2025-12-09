В составе ЧФ РФ осталось восемь таких кораблей: три подводные лодки и пять надводных.

Российские военные уменьшили количество выходов в море кораблей-ракетоносителей своего Черноморского флота, из-за рисков потерять свои боевые единицы. Об этом представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил в эфире "Громадського радио".

По его словам, сейчас россияне пытаются использовать такие корабли только два-три раза в месяц, поскольку опасаются их повреждений.

Плетенчук пояснил, что у россиян фактически нет возможности качественно ремонтировать корабли в Азово-Черноморском регионе: соответствующая ремонтная база осталась в Крыму, а возможностей Новороссийска для этого недостаточно. К тому же, как он отметил, ставить корабли в Новороссийске на ремонт опасно - в случае тревоги их просто не успеют вывести.

Именно из-за этих рисков, подчеркнул спикер, российская армия все чаще полагается на баллистические ракеты для ударов по Украине, вместо того чтобы применять морские ракетоносители.

Плетенчук также сообщил, что пять больших десантных кораблей, которые россияне завели в Крым еще перед полномасштабным вторжением, сейчас отсутствуют. Значительная часть кораблей, которые остались, находятся на ремонте, а те, что вышли из ремонтных доков, снова были поражены украинскими силами.

По словам спикера, российские корабли после этого "вынужденно остались" на местах стоянки и не представляют ни опасности, ни ценности для армии РФ. Плетенчук сказал:

"При выходе из ремонта мы их снова поприветствовали, поэтому они были вынуждены там остаться. Теперь они не представляют никакой опасности, как и никакой ценности".

Относительно ракетоносителей он уточнил, что в составе ЧФ России осталось восемь таких кораблей: три подводные лодки и пять надводных. Большинство из них постоянно находится в пунктах базирования, поскольку выход в море стал для них слишком рискованным.

Плетенчук объяснил это тем, что корабли ЧФ РФ имеют "советскую ДНК" - они не были спроектированы для противодействия тем атакам, которые сейчас осуществляют украинские силы, поэтому россияне не могут использовать их безопасно.

Россия копирует украинские морские дроны

Комментируя сообщения о том, что РФ пытается копировать украинские морские дроны, спикер отметил, что подобные попытки свидетельствуют лишь о запаздывании российской стороны. Он подчеркнул, что копирование требует длительных испытаний и времени на приобретение опыта.

Плетенчук добавил, что Украина внимательно наблюдает за мерами РФ по противодействию дронам и также использует этот опыт. Он отметил, что технологии быстро меняются: то, что было эффективным два-три года назад, или даже в прошлом году, сегодня уже не работает, поэтому Украина постоянно адаптируется к новой тактике врага. Спикер подчеркнул:

"Во-первых, если вы кого-то копируете, это означает, что вы опоздали. Во-вторых, когда вы что-то копируете, то длительное время уходит на апробацию и приобретение опыта по применению. Мы также видим, как враг принимает меры для противодействия нашим дронам, и это тоже ни для кого не является секретом. То, что было эффективно два-три года назад, или даже в прошлом году, в этом году уже не работает. Поэтому мы так же можем перенимать их опыт антидроновой борьбы".

Угрозы РФ в отношении Одесской области

Как писал УНИАН, РФ угрожает захватом Одесской области, но в ВМС ВСУ считают, что пока эти планы врага неосуществимы. Плетенчук рассказал, что десантирование с воздуха для противника на юге все равно, что самоубийство. По словам военного, со времен Второй мировой войны не было таких успешных операций с применением именно десантирования, к тому же, морской десант не является самостоятельным видом операции, он может действовать в составе общевойсковой операции. То есть для его действий нужны соответствующие условия - войска, которые наступают с основного направления, возможность подойти к побережью со стороны моря и тому подобное.

