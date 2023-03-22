Военная разведка назвала новые приоритетные цели российских воздушных ударов.

Российское командование пересмотрело список приоритетных целей для своих ударов дронами и ракетных обстрелов Украины. Объекты энергетики остаются в списке, но они уже не главная цель. Об этом рассказал замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

По его словам, о смене приоритетов при проведении ракетных атак и налетов беспилотников свидетельствуют российские удары последних дней.

"Попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире и еще были попадания в Яворовском районе. Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", – заявил Скибицкий.

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По его словам, российский агрессор больше не считает объекты энергетики приоритетной целью, поскольку зима уже закончилась, а разрушить украинскую энергосистему россиянам так и не удалось.

"Поэтому россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", - заявил представитель ГУР.

В то же время украинская разведка полагает, что полностью отказываться от ударов по энергетике россияне не намерены, поскольку им важно причинять Украине экономический ущерб.

Ракетно-дроновые удары России по Украине – последние новости

В ночь на 22 марта российский агрессор атаковал дронами гражданские объекты в Киевской области. По словам главы полиции региона Андрея Небытова, в результате атаки шесть человек погибли. Еще 18 были ранены.

Также днем 22 марта россияне выпустили шесть ракет по Запорожью. Часть ракет попала в жилую многоэтажку, в результате чего получили ранения не менее 25 человек, один человек умер от полученных травм.

А вечером 21 марта оккупанты ударили по Одессе. Там было повреждено трехэтажное общежитие Свято-Иверского мужского монастыря. Три человека получили травмы, одного из них госпитализировали.

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