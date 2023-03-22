Начато следствие по факту нарушения законов и обычаев войны.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту ракетной атаки россиян на Одессу. В результате атаки три человека получили травмы.

По данным следствия, 21 марта около 19:50 российские военные нанесли ракетный удар по одному из районов Одессы.

"Повреждена крыша и межэтажное перекрытие трехэтажного здания общежития на территории Свято-Иверского мужского монастыря. Выбиты стекла в нескольких близлежащих домах и монастыре. По предварительным данным, три человека получили травмы, одного из них госпитализировали", - говорится в сообщении Офиса президента.

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На месте инцидента работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, фиксирующие очередное военное преступление РФ. Под процессуальном руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по части 1 статьи 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Ракетный удар по Одессе 21 марта - что известно

21 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате попадания ракеты вспыхнул пожар.

Отмечается, что враг выпустил три управляемые авиационные ракеты класса "воздух-земля" X-59 истребителями Су-35 с направления Черного моря. Две из них сбили, но третья попала в трехэтажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата.

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