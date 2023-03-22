Российские оккупанты выпустили шесть ракет по Запорожью 22 марта, сообщил в эфире телемарафона руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Коварный удар был нанесен шестью ракетами. В это здание попала одна ракета. Проводится аварийно-розыскная операция", - сказал он.
По данным Малашко, известно о 17 пострадавших в результате удара. В то же время секретарь Запорожского горсовета Куртев заявил накануне, что в больницах уже 25 человек, один человек умер от полученных травм.
Малашко считает, что количество пострадавших еще не окончательно, поскольку во время перерыва в домах находились люди.
Также глава Запорожской ОВА отметил, что взрывы прогремели уже во время воздушной тревоги. Информации о том, какие ракеты россияне применили для нанесения удара, пока нет.
Удар по Запорожью 22 марта – что известно
Около полудня 22 марта российские террористы в очередной раз обстреляли Запорожье, под огонь попали дома гражданских и остров Хортица.
Ракеты попали в девятиэтажки. Есть разрушение построек. На месте работают спасатели.
По информации горсовета, в результате рашистской атаки пострадали уже 25 человек, среди них есть дети. Три человека в тяжелом состоянии. Один человек скончался от полученных травм.
Это не первый умышленный обстрел оккупантами гражданской инфраструктуры Запорожья. Последняя атака РФ по городской многоэтажке произошла 2 марта и унесла жизни 13 человек. В результате попадания ракет С-300 было разрушено более 10 квартир со 2-го по 5-й этажи.