Восемь человек госпитализированы с различными степенями травмирования, отметил глава полиции Киевской области.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов заявил, что шесть человек погибли в результате ночной атаки дронов-камикадзе иранского производства "Шахед" по региону.

Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона. По словам главы полиции, в настоящее время по результатам атаки в больницу обратились 18 человек, которые получили первую медицинскую помощь и не госпитализировались. Восемь человек госпитализированы с разными степенями травм, один мальчик 2011 года рождения сейчас находится в больнице.

"К сожалению, есть и погибшие. Уже можно сказать, что есть тела шести погибших в результате этой атаки, и хочу здесь отметить, что большинство людей все же были спасены благодаря тому, что они выполнили меры безопасности и выполнили все то, что необходимо делать во время сигнала воздушной тревоги. Они находились в укрытии", - сказал Небытов.

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Он также отметил, что среди погибших есть и врач скорой помощи. Врачи первыми прибыли на это событие и получили осколочные ранения после второго взрыва. Второй врач также пострадал.

"Хочу подтвердить, что сейчас мы не можем найти связь с тремя людьми. Переживаем, что они могут оставаться под завалами. Поэтому фактически работы по разбору этих завалов проводятся очень осторожно", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 22 марта, Киевская областная военная администрация сообщила, что в результате ночной атаки дронами в Киевской области был поврежден гражданский объект. Сообщалось о трех погибших и семи раненых.

Позже Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате ночной атаки российских оккупантов в Ржищеве Киевской области разрушениям подверглись два общежития и учебный корпус профессионального лицея. По данным ГСЧС, под завалами может быть четыре человека.

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