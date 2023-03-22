Всего россияне запустили по области три БПЛА.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил об итогах ночной атаки дронов-камикадзе типа "Shahed", которые запустила РФ по ряду областей Украины.

Как он отметил в своем Telegram, в ночь на 22 марта Силам противовоздушной обороны Украины удалось ликвидировать три БПЛА. Однако повреждение получил один из объектов инфраструктуры области.

"Повреждение получил один из объектов инфраструктуры области. Жертв и пострадавших от этого инцидента нет", - отметил он.

Напомним, что ночью глава ОВА призвал украинцев сохранять спокойствие во время воздушной тревоги и ни в коем случае не показывать последствия возможных попаданий дронов РФ.

Россия атаковала дронами Украину - первые последствия

Напомним, что в ночь на 22 марта оккупанты запустили 21 дрон иранского производства по областям Украины. Воздушная тревога звучала в 6 областях - Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Полтавской и Черкасской областях.

По данным Генштаба, 16 вражеских БПЛА удалось сбить, однако определенные "проблемы" вражеская техника все же создала для украинцев.

В частности, несмотря на то что ВСУ не позволили российским дронам подлететь к Киеву - в области подтвердили гибель трех человек и ранения еще 7 украинцев. Эти данные сообщили в Киевской ОВА. Также был поврежден один гражданский объект.

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