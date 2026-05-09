Эффект воздушной блокады: в ISW раскрыли новую тактику Сил обороны

Украинские дроны наносят удары по основным путям снабжения российских оккупантов. Аналитики рассказали, о чем это может свидетельствовать.

Силы обороны начали активнее атаковать дронами российскую логистику на оперативной глубине, что может стать важным фактором для будущих украинских контрнаступлений.

Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института по изучению войны (ISW). Отмечается, что ВСУ проводят разведку и атакуют российские наземные линии снабжения на оккупированной части Донецкой области в сотне километров от передовой.

В частности, аналитики ISW обратили внимание на свежее геолокационное видео, на котором видны удары украинских дронов по российскому грузовику на трассе Т-0509 Мариуполь-Донецк в 95 км от линии фронта.

Кроме того, украинские беспилотники были замечены в Мариуполе и вдоль трассы М-14, ведущей к оккупированным частям Запорожской и Херсонской областей.

Аналитики подчеркнули, что именно эти маршруты имеют критическое значение для оккупантов, поскольку по трассе Т-0509 ведется снабжение войск РФ, наступающих на севере Донецкой области, а М-14 обеспечивает логистику оккупантов в направлении Орехова и левого берега Днепра.

"Способность Украины наносить удары беспилотниками по движущимся целям на расстоянии более 100 км от линии фронта в районах, где ранее россияне проводили логистику относительно безопасно, позволит достичь частичных эффектов воздушной блокады поля боя, что ухудшит способность оккупантов проводить наступательные операции или защищаться от украинских контрнаступлений", – пояснили аналитики ISW.

Они пришли к выводу, что систематические удары по логистике россиян могут поддержать будущие украинские контрнаступления, подобные тем, которые ранее позволили ВСУ освободить часть Купянска и территории на юге Днепропетровской области.

Удары по Мариуполю

Вчера 1-й корпус Нацгвардии "Азов" сообщил об ударах по российским военным объектам возле Мариуполя и заявил, что украинские дроны атакуют логистику россиян на расстоянии до 160 км от позиций операторов.

Украинские защитники сообщили, что оккупанты используют дороги в городе и на его окраинах для перемещения личного состава и другого военного оборудования.

