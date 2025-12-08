Если в условиях нестабильной политики Трампа европейские страны хотят достойно противостоять России, то должны действовать совместно.

Из-за постоянной смены позиции американского президента Дональда Трампа, который колеблется между давлением на Россию и Украину, и ненадежности администрации президента США, Европа оказалась в затруднительном положении и должна самостоятельно противостоять угрозам со стороны России. Об этом в колонке для Politico написал британский писатель, телеведущий и комментатор Джон Кампфнер.

"Больше всего меня поразило во время серии брифингов и конференций по безопасности, которые я посетил в Берлине и других местах этой осенью, так это масштабы тревоги. Однако, в основном, это остается скрытым за закрытыми дверями", - написал он.

Он отметил, что европейские страны, такие как Германия, Франция и Великобритания, стремятся совместно противостоять этой холодной реальности, а их настроение изменилось:

"Если Европа хочет пережить будущее нападение России, а именно такие формулировки используются, ее крупные игроки должны вести себя так, как они не вели себя раньше. Они должны быть едины в себе".

Он привел слова многих чиновников, выступавших на обсуждениях, о том, что цена бездействия будет намного больше, чем цена поддержки Украины до сих пор. Речь идет о дальнейших намерениях России оккупировать европейские страны и новую волну украинских беженцев.

По словам Кампфнера, на правительственном уровне продолжаются напряженные дела. Тесную работу ведут премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, которая вытекает из общего взгляда на "текущие внешнеполитические угрозы и проблемы во внутренней политике". Переориентироваться заставила потеря США "как друга в беде".

"И доминирует над всем безопасность - хотя это не столько "коалиция желающих", сколько "коалиция окруженных". Или, как объяснил один немецкий чиновник из службы безопасности: "Если американцы сейчас выступают посредниками между Россией и Европой, они больше не считают себя партнерами в рамках НАТО", - говорится в статье.

Он добавил, что США пока остаются движущей силой НАТО. Поскольку, по оценке немецкого военного деятеля, "уровень готовности Европы к борьбе с любой российской агрессией еще не достигнут. До того времени мы полагаемся на то, что США будут действовать как опора".

Но со времени прошлой Мюнхенской конференции по безопасности, когда вице-президент США Джей Ди Вэнс восхвалял ультраправую партию "Альтернатива для Германии", США больше не чувствуют себя обязанными прошлыми обязательствами.

"Настоящим сюрпризом является то, что с тех пор действия администрации Трампа вообще кого-то удивляют", - подчеркнул автор.

Он считает странным, что сейчас кто-то может надеяться, что это не единственное мнение в Вашингтоне, и что другие члены администрации все еще имеют определенное влияние: "Планировщики безопасности в Германии или Великобритании видят вещи иначе, но, похоже, многие политики - и значительная часть общественности - еще не убедились в том, насколько серьезной стала ситуация".

Что иллюстрирует новая стратегия безопасности США

Он также проанализировал опубликованную стратегию по безопасности США. Подчеркнул, что она осуждает "многие либеральные ценности, лежащие в основе европейской демократии, одновременно восхваляя националистическую риторику ультраправых - и косвенно Путина".

И размышляет, насколько может измениться немецкое общество, где до сих пор доминировало нежелание воевать. Сейчас ожидается, что Германия будет тратить 153 миллиарда евро в год на оборону до 2029 года. Франция, для сравнения, планирует достичь около 80 миллиардов евро к 2030 году, а Великобритания сейчас тратит 60 миллиардов фунтов стерлингов - эта цифра, как ожидается, возрастет до 87 миллиардов фунтов стерлингов к 2030 году - но, учитывая текущие прогнозы, она достигнет своей целевой отметки в 3,5 процента только в 2035 году.

"И хотя результаты опросов общественного мнения различаются в зависимости от страны и формулировки вопросов, многие чиновники обороны все больше обеспокоены тем, что если на Украину будут оказывать достаточное давление, чтобы она согласилась на грязную сделку Трампа и Путина, общественная поддержка военных расходов уменьшится. Настроением будет "Работа выполнена" - хотя, конечно, этого не произойдет", - написал Кампфнер.

Он добавил, что это невозможно для Путина, который "связал свое политическое выживание, свою энергетическую инфраструктуру и экономику своей страны с понятием окружающей западной "угрозы". Отсюда его недавние замечания о том, что Россия "готова" к войне, если Европа захочет ее начать - он просто не может позволить себе перестать угрожать.

Автор пишет, что если Украину заставят согласиться на "мирный план" США, то страны Европы будут знать, что они сами по себе.

"Это ознаменовало бы возвращение политики великих держав, Ялты 2.0. Это закрепило бы деамериканизацию НАТО, структурную неспособность Украины защищаться, и подтвердило бы, что, по мнению США, Россия имеет право вето в отношении европейской безопасности", - добавил он.

Он подчеркнул, что понимание важности процессов уже есть, а соответствующих действий нет. И поэтому задача Мерца, Стармера и Макрона должна заключается в том, чтобы признать - и признать своей общественности - что они могут полагаться только друг на друга.

Новая стратегия США - больше оценок

Напомним, что по мнению аналитиков новая стратегия безопасности США определяет существование цивилизаций через расовый элемент, хотя речь идет об этом косвенно. Одной из главных задач стратегия определяет остановку массовой миграции. Поэтому США, согласно стратегии, планируют всесторонне поддерживать антииммигрантские партии, а это преимущественно ультраправые европейские группировки.

