После наложения санкций Минфина США на две украинские компании ("ГК Императив Украина" и "Экофера") из-за их участия в схемах поставки компонентов для производителя дронов HESA, стало понятно: это только верхушка айсберга. Аналитическое исследование СтопКор показало: параллельно могла действовать другая, значительно более широкая схема сотрудничества между отдельными отечественными структурами и иранским ВПК. Его ключевым звеном предположительно стала индийская Bhilai Engineering Corporation Limited (BEC), аффилированная с бизнесменом Радживом Джаином.

По данным информационно-аналитических платформ, Bhilai Engineering Corporation Limited (BEC) с 2016 года контролировал донецкое ЧАО "КБ Коксохиммаш" через британскую структуру Coal Steel Construction Limited, владельцем которой является Раджив Джаин.

СтопКор установил, что BEC заключала контракты с иранской Esfahan Steel Company - предприятием, которое находится под санкциями США с 2020 года. Esfahan Steel входит в сферу влияния Mobarakeh Steel, иранского металлургического гиганта, который также находится под "вторичными санкциями" OFAC за сотрудничество с Корпусом стражей исламской революции. Именно эти компании обеспечивают металлургическую базу для производства военной техники, включая корпуса для дронов "Shahed".

Видео дня

Как стало известно аналитикам из материалов сделки между ВЭС и иранской компанией, BEC могли использовать украинские конструкторские разработки "КБ Коксохиммаш" для выполнения контрактов с подсанкционной Esfahan Steel. Речь идет о передаче базового и детального инжиниринга для проектирования коксовых печей. Это прямо запрещено указами Президента Украины №253/2016 (санкции против Ирана) и №308/2023 (50-летний запрет передачи технологий Ирану).

BEC официально обратилась к ГП с запросом предоставить чертежи для сотрудничества с Esfahan Steel - и документы были переданы, говорится в материале. В апреле 2023 года Щербакова уволили в рамках дела №12023226130000***, но, по данным СМИ, ни он, ни организаторы схемы не понесли никакой ответственности.

Как стало известно СтопКору, в августе 2025 года новое руководство "Укрдипромез" подало заявление о государственной измене (ч.2 ст.111, ст.111-2 УКУ) в отношении Алексея Дугина (директор "Коксохиммаша"), Оксаны Корниенко, Александра Щербакова и гражданина Индии Раджива Джейна - владельца BEC. 22 августа 2025 года открыто уголовное производство №42025050000000*. Отдельно расследуется служебный подлог документов по делу №12024100090003*.

Примечательно, что в июне 2025 года Индия дисквалифицировала BEC на три года за поддельную банковскую гарантию на €15 млн. В перечне ее контрагентов можно найти предприятия российского ОПК:

"Уралмашзавод",

"Монолит",

"Краснодарский компрессорный завод",

"Электротяжмаш-Привод".

Несмотря на такие компрометирующие связи, как выяснили аналитики СтопКора, BEC, похоже, пыталась получить контроль и над другими государственными предприятиями Украины, в частности над активами ГП "Гипрококс", который находится в процедуре банкротства.

Это стало возможным из-за сомнительной смены руководства ГП "Гипрококс" в 2022 году. Тогда, по инсайдерской информации, директор ГП "Укрдипромез" Станислав Стасевский совместно с представителями BEC отстранил законного руководителя и поставил на эту должность "своего" Александра Щербакова.

Арбитражный управляющий, проверив реестры интеллектуальной собственности, подтвердил: все патенты и исключительные права принадлежат государству и находятся под контролем ФГИУ. Именно это вызвало резкое обострение хозяйственного конфликта со стороны BEC, которая начала давить на предприятие, угрожать разрывом контрактов и требовать снятия арбитражного контроля.

Схема, о которой может идти речь в случае ВЭС и Раджива Джаина, является зеркальной к той, из-за которой США ввели санкции против агентов Бахрама Табиби: в обоих случаях украинская инфраструктура использовалась для укрепления иранского ВПК. Разница лишь в том, что здесь речь идет о передаче технологий и чертежей - то есть фундаментальных инженерных наработок, созданных украинскими конструкторскими бюро.

Несмотря на открытые уголовные производства, пока ни один из фигурантов не привлечен к ответственности. А ключевые вопросы остаются открытыми: кто разрешил передачу украинских технологий санкционным иранским структурам - и будет ли поставлена точка в схемах, работающих даже во время войны?