СБУ устроила 'бавовну' на нефтебазе 'Великолукская' в России, - источники (видео)

На объекте хранились дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты.

Этой ночью беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили нефтебазу "Великолукская" в Псковской области почти в 500 км от государственной границы Украины.

Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, местные телеграм-каналы пишут, что на нефтебазе прогремели как минимум четыре взрыва, после чего возник масштабный пожар. Работники соседних предприятий массово эвакуировались.

По словам собеседника, над резервуарами с топливом были натянуты антидроновые сетки, но они не остановили беспилотники СБУ.

"Великолукская" нефтебаза принадлежит компании ООО "Псковнефтепродукт". Там хранят дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты.

"СБУ продолжает методично работать по объектам, которые обеспечивают российскую армию топливом. Уничтожение нефтебаз напрямую влияет на способность врага вести боевые действия, наступать и перебрасывать резервы. Такие операции являются элементом системного ослабления военного потенциала РФ", – сообщил информированный источник в СБУ.

Удары по территории РФ

Как сообщал УНИАН, на этой неделе БПЛА Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли новый удар вглубь России и поразили одного из крупнейших производителей метанола в РФ и Европе.

Речь идет о заводе "Метафракс Кемикалс", расположенном в Пермском крае более чем в 1600 км от границы с Украиной.

Предприятие производит метанол, уротропин, карбамид и пентаэритрит - химические компоненты для производства взрывчатых веществ и других материалов военного назначения. Завод является объектом российского ВПК и находится под международными санкциями.

Вас также могут заинтересовать новости: