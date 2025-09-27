Больше всего случаев - в 328-м полку на Херсонском направлении.

Российское командование устраивает массовые расправы над дезертирами и заставляет их сражаться до смерти.

По данным украинского волонтерского или разведывательного объединения "АТЕШ", из штаба 104-й десантно-штурмовой дивизии поступают тревожные свидетельства о создании российским командованием мобильных групп для задержания военнослужащих, которые пытаются покинуть фронт. Деятельность таких групп, вероятно, охватывает также территорию Крыма.

По имеющейся информации, задержанных изымают даже у подразделений военной полиции. После задержания, как утверждает "АТЕШ", над некоторыми солдатами проводят так называемые "полевые суды" и применяют жестокие наказания: заставляют драться между собой до смерти, привязывают к автомобилям и выгоняют перед другими военными, или держат в ямах без еды и воды. Больше всего таких случаев якобы зафиксировано в 328-м десантно-штурмовом полку на Херсонском направлении.

Такие репрессивные меры применяются как способ прекратить массовое бегство с позиций. В материалах "АТЕШ" подчеркивается, что каждый военный якобы имеет выбор: подчиниться системе наказаний или искать пути спасения.

Российские дезертиры - последние новости

Оупанты все чаще начали покидать место несения службы. Так, под Покровском Донецкой области с фронта сбежала целая группа российских оккупантов. Дезертиры служили в 1437 мотострелковом полку ВС РФ.

Впоследствии стало известно, что в России похоронили трех оккупантов, участвовавших в так называемой "сво" на территории Курской области. Впрочем, они не были ликвидированы на фронте.

