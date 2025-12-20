По его словам, главной ошибкой является "наглухо проигранная медийная кампания".

Украина разрушила свою мобилизацию, и винить в этом стоит только самих себя, заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью LB.

По его словам, главной ошибкой является "наглухо проигранная медийная кампания, которая позволила поднять градус в вопросах мобилизации".

Он подчеркнул, что не стоит возлагать всю вину на Российскую Федерацию, ведь ее влияние не так велико, как всем кажется.

"Это все делалось отсюда. Иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей. Иногда необдуманно. Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили", - подчеркнул Буданов.

Мобилизация в Украине - новости

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что снижение мобилизационного возраста в Украине не рассматривается. Он добавил, что при этом делается все для того, чтобы привлечь в армию молодых добровольцев.

Полковник, начальник управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины Валентин Манько считает, что в стране хватает людей, но есть проблемы с информационной политикой. Именно поэтому и есть большое количество случаев самовольного оставления части (СВЧ). Манько отметил, что даже в России нет такого количества СВЧ.

