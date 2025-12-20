Африканцы 1400 лет назад делали татуировки своим маленьким детям: зачем это было нужно

У 3-летней девочки даже была обнаружена татуировка, расположенная непосредственно над другой.

Археологи, изучавшие мумифицированные тела в Судане, обнаружили, что 1400 лет назад в регионе долины Нила детям в возрасте от 18 месяцев наносили татуировки на лицо. Более того, эта практика совпала с распространением христианства в регионе, известном как Нубия. Об этом пишет Live Science.

"Если татуировки были символом христианской веры их обладателя, то, возможно, для родителей было важно создать постоянные способы обозначить своих детей как христиан", - сказала ведущий автор исследования Энн Остин, археолог из Университета Миссури в Сент-Луисе.

Она ее коллеги изучили 1048 мумифицированных человеческих останков из трех археологических памятников на территории современного Судана и задокументировали наличие татуировок у 27 человек всех возрастов и полов. Результаты исследования были опубликованы в журнале PNAS.

Отмечается, что татуировки на детях встречаются гораздо реже, чем на взрослых. В своем исследовании ученые выявили многочисленные примеры татуировок на археологическом памятнике Кулубнарти в северном Судане, относящемся к периоду христианской эры. Два кладбища на этом месте использовались в период с 650 по 1000 год нашей эры. Используя микроскопию с инфракрасным освещением, которое может проникать сквозь кожу и выявлять татуировки, едва различимые невооруженным глазом, исследователи идентифицировали 17 человек с отчетливыми татуировками и шесть человек с возможными выцветшими татуировками.

Интересно, что в ходе исследования мест расположения татуировок на телах людей, похороненных в Кулубнарти, исследователи заметили необычную закономерность: у двух человек были татуировки на спине, а у остальных - на лбу, висках, щеках или бровях. Татуировки на лице и без того относительно редки в археологических находках, но исследователи обнаружили еще более редкую практику: нанесение татуировок детям.

Особенности татуировок на детях

Большинство людей из Кулубнарти с татуировками были детьми младше 11 лет, пишут исследователи, а самому младшему человеку с отчетливо видимыми татуировками было 18 месяцев. У 3-летней девочки даже была обнаружена татуировка, расположенная непосредственно над другой, что говорит о том, что маленьких детей неоднократно татуировали.

По словам Остин, татуировки представляли собой скопления точек и тире. Наиболее распространенным рисунком были четыре точки, вытатуированные в виде ромба на лбу, что, по словам , могло представлять собой христианский крест.

"Вполне вероятно, что татуировка была частью обряда крещения, если она использовалась как знак христианства в Кулубнарти", - сказала она.

Исследователи также изучают другую теорию широкого распространения татуировок у детей, найденных на кладбище. Остин пояснила:

"Если родители делали татуировки своим детям для их защиты или по медицинским показаниям, то, возможно, высокая частота татуировок у маленьких детей свидетельствует о том, что люди в Кулубнарти сталкивались с необычно большим количеством проблем со здоровьем".

По мнению ученых, татуировки на лбу могут представлять собой попытки родителей защитить своих детей от головной боли или высокой температуры, которые часто наблюдаются при малярии - болезни с долгой историей в долине Нила.

Команда также обнаружила, что нубийцы, вероятно, использовали ножи, а не иглы, для нанесения татуировок, судя по форме татуировочных отметок.

