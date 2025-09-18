Герасимов отчитывается Путину о фейковых 'победах' на фронте, - Reuters

Заявления российского генерала противоречат данным ВСУ и международных наблюдателей.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия "продвигается практически по всем направлениям" в Украине. Он назвал наиболее ожесточенные бои возле Покровска, и заверил, что Москва имеет успехи на востоке Донецкой области, а также в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской. Впрочем, эти военные отчеты - лишь громкие заявления для Кремля, пишет Reuters.

"Самые ожесточенные бои идут на Красноармейском направлении, где враг безуспешно пытается остановить наше продвижение", - заявил Герасимов, использовав советское название Покровска.

Он также утверждает, что ВСУ стягивают в район самые боеспособные подразделения, а это "помогает россиянам" продвигаться на других участках фронта.

Реальность другая

Однако его заявления резко контрастируют с данными украинской стороны: Президент Владимир Зеленский в интервью Sky News подчеркнул, что три последних российских наступления потерпели поражение, а ВСУ ожидают еще двух попыток атаки.

Украинские войска сообщили об отражении атак под Покровском, а аналитики DeepState зафиксировали успехи ВСУ в соседнем городе.

В то же время представитель украинского подразделения на Купянском направлении заявил, что попытка россиян наступать завершилась многочисленными пленениями.

Как сообщал УНИАН, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Россия понесла огромные потери во время летней наступательной кампании и уже не имеет сил для проведения новых крупных наступлений.

Зато Sky News пишет, что украинские войска более года удерживают Покровск в Донецкой области, однако ситуация там стремительно ухудшается. Российские войска пытаются окружить город и создали "зону поражения" беспилотниками, перекрыв все маршруты снабжения.

