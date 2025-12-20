По словам военных, передача танков из Австралии в Европу была большим логистическим упражнением.

Австралия завершила передачу Украине 49 боевых танков M1A1 Abrams в рамках военной помощи. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Отмечается, что общая стоимость танков оценивается примерно в $245 млн. Они являются частью пакета помощи Украине на более чем $1,7 млрд, из которых $1,5 млрд - военная помощь. Об этом пакете объявили еще в 2024 году.

Там утверждают, большинство танков прибыло в Украину в июле, и многие из них уже используются на передовой. Последние же 12 передали украинской стороне несколько дней назад.

По словам военных, передача танков из Австралии в Европу была большим логистическим упражнением. Полковник Джеймс Смит, командир операции "Куду", сказал:

"Это огромная задача - доставить 60-тонный танк через полмира и убедиться, что когда мы передадим его нашим украинским друзьям, он будет готов к использованию".

Важно, что танки доставляли морем из порта Джилонг в течение 55 дней, после чего еще неделю шла подготовка к боевому использованию и дооснащение. Такой долгий срок поставки объясняют протяженностью маршрута по морю, а также поддержанием строгого режима секретности. В процессе участвовали инженеры, логисты, техники, а также спецслужбы для минимизации рисков во время доставки.

Военная помощь Украине от Австралии

Ранее издание АВС сообщало, что Австралия рассматривает возможность передачи Украине ударных вертолетов Tiger, поскольку австралийская армия отказывается от этого типа в пользу AH-64E Apache американского производства.

Отмечалось, что сейчас правительство оценивает возможности и целесообразность поставки в ответ на украинский запрос относительно вертолетов. Давления добавляет разъяренность местной диаспоры в Австралии из-за отказа в поставке транспортных MRH-90 Taipan, которые просто закопали в земле для утилизации.

