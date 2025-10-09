Оккупанты нанесли очередной удар по украинской железной дороге, из-за чего ряд поездов, следующих в сторону Сумской области изменили маршрут.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци". Сообщается, что это касается таких рейсов регионального назначения:
- 895 Конотоп - Фастов;
- 888/887 Славутич - Киев-Волынский;
- 892 Фастов - Славутич.
В пресс-службе "Укрзализныци" добавили, что пригородные поезда доезжают до станции Носовка, и отправляются также с нее. Также есть изменения и в таких рейсах дальнего сообщения:
- 787 Терещенская - Киев;
- 786 Киев - Терещенская; 786 Киев - Терещенская;
- 113 Харьков - Львов;
- 779 Сумы - Киев;
- 116 Киев - Сумы;
- 774 Жмеринка - Терещенская.
Они едут в объезд к своим станциям назначения. В пресс-службе "Укрзалізниці" призвали пассажиров следить за официальными сообщениями.
Удары РФ: важные новости
Ранее об активизации ударов РФ по украинской железной дороге, в том числе по локомотивам, сообщил специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он отметил, что если с этим ничего не делать, то россияне "разнесут нам всю железную дорогу".
В то же время Forbes пишет о новой тактике российских ударов, которая заключается в одновременном запуске большого количества воздушных целей. Журналисты отмечают, что таким образом Москва пытается перегрузить украинскую систему ПВО.