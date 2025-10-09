Часть поездов едет в объезд к своим станциям назначения.

Оккупанты нанесли очередной удар по украинской железной дороге, из-за чего ряд поездов, следующих в сторону Сумской области изменили маршрут.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци". Сообщается, что это касается таких рейсов регионального назначения:

895 Конотоп - Фастов;

888/887 Славутич - Киев-Волынский;

892 Фастов - Славутич.

В пресс-службе "Укрзализныци" добавили, что пригородные поезда доезжают до станции Носовка, и отправляются также с нее. Также есть изменения и в таких рейсах дальнего сообщения:

787 Терещенская - Киев;

786 Киев - Терещенская; 786 Киев - Терещенская;

113 Харьков - Львов;

779 Сумы - Киев;

116 Киев - Сумы;

774 Жмеринка - Терещенская.

Они едут в объезд к своим станциям назначения. В пресс-службе "Укрзалізниці" призвали пассажиров следить за официальными сообщениями.

Удары РФ: важные новости

Ранее об активизации ударов РФ по украинской железной дороге, в том числе по локомотивам, сообщил специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов. Он отметил, что если с этим ничего не делать, то россияне "разнесут нам всю железную дорогу".

В то же время Forbes пишет о новой тактике российских ударов, которая заключается в одновременном запуске большого количества воздушных целей. Журналисты отмечают, что таким образом Москва пытается перегрузить украинскую систему ПВО.

