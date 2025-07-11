Страх, ложь и тотальное раздражение лежат в основе всех действий российской армии.

Российские "успехи" на фронте объясняются двумя вещами - численным преимуществом и полным пренебрежением командования к жизням своих солдат. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал полковник полиции Максим Казбан, который возглавляет объединенную штурмовую бригаду Национальной полиции "Ярость".

"Основное преимущество нашего врага - в том, что у него больше пехоты, личного состава, и командиры не жалеют жизни и здоровья своих подчиненных. Там, где мы не можем терять свой личный состав и считаем, что позиция непригодна для дальнейшего ведения боевых действий, он захватывает эти позиции, теряет еще больше своего личного состава, но хлопает в ладоши, что они взяли эту территорию", - говорит защитник.

Конечно, при таких условиях мотивация рядовых российских солдат фактически на нуле. Но и здесь российские командиры имеют действенные инструменты, чтобы заставить подчиненных идти вперед, рассказывает полковник.

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"У них есть один-единственный шанс выжить - это идти вперед, потому что назад если вернутся, их ждет физическая расправа. Одна из мотиваций - это страх, вторая мотивация - это крик "ура, вперед, мы побеждаем". Им говорят: там наши впереди сделали много, а вы идите к ним (хотя там уже никого нет). Обман и страх - вот основной принцип управления, то, что я видел в настоящее время в подразделениях, против которых мы воюем", - рассказывает Казбан.

Вместе с тем военный предостерегает от недооценки врага, потому что это, по его словам, приводит уже к нашим неправильным решениям.

"Враг действительно мощный, он действительно, скажем, развивается. Ищет новые пути, маневрирует, - подчеркнул командир "Люти".

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, военные обозреватели весьма скептически оценивают достижения большого летнего наступления РФ, которое продолжается уже несколько недель. Хотя агрессор имеет определенные продвижения, они явно не соответствуют ни поставленным целям, ни задействованным ресурсам.

Вместе с тем агрессор прилагает усилия, чтобы сделать воздушный террор Украины непрерывным. Если в первые два года войны массированные ракетные обстрелы происходили раз в несколько недель или даже месяцев, то сейчас Россия почти каждую ночь запускает по Украине сотни дронов и по несколько ракет.

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