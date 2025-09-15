Россияне перебросили часть своих войск на другие направления, отметил Иван Ступак.

Силы обороны имеют успехи на фронте, в частности в районе Доброполья. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Иван Ступак - бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт.

"Мы можем говорить о том, что то выступление, которое РФ сделала в направлении Доброполья, украинские военные очень капитально в последние дни зачищают, подрезают и наносят значительные потери для российской армии именно там. Россияне хотели из этого прорыва сделать полное разрушение украинского фронта. И за, как они любят, за две-три недели достичь Славянска, Краматорска и вообще украинский фронт должен посыпаться. Он не посыпался, он удержался", - сказал Ступак.

Впрочем, добавляет эксперт, россияне не отказываются от своей цели прорвать линию обороны Украины к северу от Покровска. Он отметил, что оккупанты могут атаковать в районе Добропольского выступления или в другом месте. Но сейчас они накапливают силы для этой операции. Ступак добавил:

"Есть сообщения о том, что Украина очень неплохо выбивает россиян из Сумской области. И я предполагаю, это связано с тем, что российские войска оттуда перемещаются в направлении Донецкой области. Кто-то идет на восстановление в Херсонскую область, кто-то возвращается в Орехово, кто-то в Покровск. Но в любом случае Покровск для России остается номером один".

Ранее об успехах украинских защитников в Донецкой области сообщили в "Азове". Там отметили, что Силы обороны зачистили от россиян населенный пункт Панковка и прилегающие территории на Добропольском направлении.

Между тем OSINT-аналитик Unit Observer сообщил, что россияне перебросили в Донецкую область две новые бригады морской пехоты. Речь идет о 61-й и 336-й бригадах морпехов. В частности последняя присоединилась к 177-му полку и 61-й, 155-й и 40-й бригадам, которые находятся в районе Покровска.

