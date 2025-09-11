Россияне перебросили в Донецьку область 61-ю и 336-ю бригады морской пехоты.

Российское командование перебросило в Донецкую область еще две бригады морской пехоты, что свидетельствует о намерении усилить давление на украинские подразделения.

Согласно карте, обнародованной OSINT-аналитиком Unit Observer в соцсети X, россияне перебросили 61-ю и 336-ю бригады морской пехоты.

"Из-за недостатка воды в Донецке многие российские подразделения обращаются к волонтерам за необходимыми вещами. Благодаря этому мы смогли подтвердить, что 61-я и 336-я бригады морской пехоты находятся в Донецке и присоединяются к группировке морской пехоты России", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также аналитик отметил, что 336-я бригада морской пехоты также передислоцировалась в Покровск, присоединившись к 177-му полку и 61-й, 155-й и 40-й бригадам, которые уже находятся в этом районе.

Россия перебрасывает войска в Донецкую область

Как сообщал УНИАН, в начале сентября в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) говорилось, что россияне из Сумской области и Херсонского направления перебросили относительно элитные подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск на Покровское направление.

А российских военных 155-й бригады морского флота, из Курской области РФ перебросили под Доброполье.

Также аналитики отмечали, что российские военкоры сообщали о переброске подразделения 177-го полка морской пехоты, а также 155-й и 40-й бригад морской пехоты с севера Сумской области на другое направление, но какое именно - не уточнили.

Вас также могут заинтересовать новости: