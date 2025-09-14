Несмотря на значительное численное преимущество врага, Силы обороны продолжают осуществлять контрудары на тактическом уровне.

В последние недели Силы обороны провели ряд успешных контрударов тактического уровня. Это стало возможным благодаря относительной стабилизации фронта и постепенному ослаблению противника. Такую оценку ситуации в интервью "Украинскому радио" приводит председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Первое - россияне перестарались и "стерли" свой личный состав. Второе - линия фронта достаточно стабильна и хорошо пристреляна. Наши разведки и местное население сообщают о перемещении противника, какие у врага силы и задачи, и это позволяет планировать операции на несколько недель вперед. (...) Мы можем вычислять наличие сил противника, где он находится и какими силами. То есть просчитывать его шаги и превентивно наносить удары", - говорит эксперт.

Тимочко напомнил, что в планах россиян на летнюю кампанию был захват не только Покровска, но и Константиновки с Лиманом. Однако использовать свое численное преимущество агрессор не смог и теперь чувствуется "истощение" российских сил.

Эксперт также прокомментировал слухи, распространенные турецкими СМИ, о том, что Россия якобы хочет выкупить обратно свои зенитные комплексы С-400, проданные Турции в 2019 году. Тимочко считает такие предложения довольно странными, ведь Анкара покупала эту технику вдвое дороже себестоимости. То есть России выгоднее построить два комплекса с нуля, чем выкупать один у Турции.

Эксперт предполагает, что россиян могут интересовать те изменения, которые Турция внесла в программное обеспечение и аппаратную часть С-400, когда интегрировала их в свою систему ПВО, построенную на стандартах НАТО.

"Даже если стереть программное обеспечение и убрать блоки, все равно электронный след в программировании будет. И это означает, что Россия может С-300 и С-400 не столько использовать на фронте, как будет пытаться максимально их исследовать", - отмечает аналитик.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, россияне воспользовались трубой недействующего газопровода, чтобы безопасно и незаметно перебрасывать пехоту поближе к Купянску.

По мнению экспертов, уже третий с начала войны случай использования россиянами магистральных трубопроводов для скрытого перемещения пехоты должен насторожить украинское командование. Это свидетельствует, что в российской армии таки есть система распространения успешного опыта между подразделениями с разных направлений фронта.

