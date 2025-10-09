Он утверждает, что украинская сторона ожидала активизацию боевых действий со стороны РФ именно осенью.

В действиях российского руководства, которое бросило своих военных на наступление в Днепропетровской области, есть прежде всего политический расчет. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Алексей Гетьман.

"Это больше не военная цель, а военно-политическая. Потому что они хотят показать всему миру или внутри своей федерации, что они могут уже и даже в Днепропетровской области вести боевые действия, чтобы таким образом нас как-то принудить, согласиться с тем, чтобы мы им передали другие четыре области", - сказал он "Телеграфу".

По его мнению, силы и средства, которые сейчас россияне имеют на этом направлении, не дают оснований россиянам надеяться на существенные успехи. При этом, там нет какого-то особого сосредоточения войск, как на Покровском направлении, а пропорция сохраняется примерно один к трем в пользу россиян - как и на других участках фронта.

По его словам, Россия накапливает войска для наступления не на Днепр, а на Запорожском направлении. Он утверждает, что украинская сторона ожидала активизацию боевых действий со стороны РФ именно осенью. Эксперт сказал:

"Мы ожидали две наступательные операции осенью этого года. Три операции весной россияне провалили, не достигли те цели, которые они сами анонсировали. Сейчас мы ожидали две".

По мнению аналитика, первое возможное направление - Покровский, где российская армия длительное время пытается продвинуться, используя значительные ресурсы. Гетьман считает вторым возможным направлением Херсонское, впрочем склоняется все же к Запорожскому. По его словам, активизация российских подразделений на севере Запорожской области может быть частью маневра перед главной атакой.

"Поэтому эта активизация на севере области той группировки, которая концентрировалась на Запорожском направлении, вполне возможно, может быть именно попыткой атаковать в Запорожском направлении", - добавил эксперт.

Из доклада начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на встрече с Владимиром Путиным следует, что Россия, вероятно, наметила захват города Запорожье своей новой стратегической задачей на фронте.

Важно, что от нынешней зоны российского контроля на этом направлении до южных окраин города Запорожье - около 22 км, а до первых кварталов многоэтажной застройки - почти 25 км. При этом на пути российского наступления лежит река Конка, которая может стать серьезным препятствием для продвижения к областному центру.

