Командующий Нацгвардией рассказал, почему ротация на фронте стала смертельно рискованной

С начала войны тактика на фронте коренным образом изменилась из-за развития беспилотных технологий, сказал Пивненко.

Наиболее опасным для военных Сил обороны Украины является процесс ротации. Об этом рассказал командующий Нацгвардией Украины, бригадный генерал Александр Пивненко в интервью журналистке Анне Максимчук

"Когда проводим ротацию, это такой момент, когда наш военнослужащий наиболее уязвим. Потому что враг все видит. В плохую погоду – дождь, снег, или в темное время года. Ему нужно дойти, сменить нашего военнослужащего. А потому нужно выйти", – рассказал Пивненко.

Он также добавил, что с начала войны тактика на фронте коренным образом изменилась из-за развития беспилотных технологий. По словам генерала, обе стороны видят все, что происходит на фронте.

"Появились сотни тысяч БПЛА на фронте. Вся карта ведения боевых действий подсвечена. Штурмы колоннами уже не работают. Последняя 14-я бригада "Червона калина" уничтожила в общей сложности более 250 единиц техники. Там и мотоциклы, и байки, квадроциклы и бронированная техника. За сутки все было уничтожено. И так же враг не даст нам такими большими колоннами ехать, забирать подразделения, вытеснять. Все подсвечено", – добавил Пивненко.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее о том, что РФ использует на фронте тактику "тысячи порезов" вместо крупных прорывов, писало издание France24. Оно отмечает, что Украина приспосабливается к такой тактике врага, в частности используя технологические решения.

Между тем заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что РФ стремится выйти на админграницы Донецкой области к началу апреля. Также, по его словам, Россия ставит целью максимально продвинуться в Запорожской и Днепропетровской областях.

