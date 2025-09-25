Эксперт объяснил, зачем Украина взялась уничтожать военные самолеты оккупантов в Крыму

Иван Ступак говорит, что чем больше в море будет украинских безэкипажных катеров, тем меньше РФ сможет торговать нефтью и бить "Калибрами".

Уничтожение военных самолетов РФ во временно оккупированном Крыму даст возможность украинским безэкипажным катерам решить как минимум две важные задачи: уменьшить возможности РФ торговать нефтью, соответственно, финансировать свою армию, а также бить по Украине "Калибрами".

Об этом сказал военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эфире "24 Канала", комментируя уничтожение еще двух самолетов армии РФ в оккупированном Крыму.

По его словам, Украина пытается создать себе "автостраду" в Черном море, уничтожая российскую авиацию. Эта авиация, по его словам, имела и еще продолжает иметь возможность влиять на территорию моря и побережья временно оккупированного Крыма.

"Наши безэкипажные катера остаются довольно уязвимой мишенью для российской авиации. Самолеты-амфибии, вертолеты могут приближаться к безэкипажным катерам и уничтожать их. Поэтому, я предполагаю, что поставлена задача добавить пути украинским катерам вглубь территории РФ, ближе к Новороссийску, уничтожив авиацию, которая может уничтожать украинские катера", - пояснил Ступак.

Он добавил, что на сегодня российских самолетов-амфибий, скорее всего, уже не существует. А они могли сопровождать наши катера, атаковать и уничтожать их.

Ступак также напомнил, что на днях украинские катера заходили в бухту возле Новороссийска, где находятся нефтяные терминалы России и Каспийского транспортного консорциума.

По его словам, чем больше наших катеров там будет находиться, тем меньше будет отпуск нефти.

"Не надо объяснять это, потому что речь об экспорте, о деньгах в российский бюджет, а это финансирование войны", - отметил Ступак, подчеркнув, что у украинцев одна из задач - это "поставить на колени" российские возможности отгружать нефть, в частности, из порта Новороссийск.

Другая задача для украинских морских дронов - закрыть в портах Новороссийска и Абхазии Черноморский российский военный флот.

"Конечно, задача максимум - уничтожить его, но задача минимум - закрыть в портах. Потому что там есть определенное количество носителей ракет "Калибр". Нет ракетоносителей в море, нет пуска, сохранена в Украине инфраструктура, энергетическая система, сохранены жизни людей", - отметил Ступак.

Как сообщал УНИАН, за последние дни Украина своими ударами уничтожила 4 вражеских самолета с авиабазы в оккупированном Крыму. Удары были нанесены по аэродромам в Каче.

Так, 21 сентября в ГУР сообщили, что впервые удалось сжечь российские самолеты-амфибии во временно оккупированном Крыму и речь шла о двух литаках Бе-12 "Чайка" на военном аэродроме "Кача".

Сегодня же украинская разведка сообщила, что в Крыму поражены два российских самолета Ан-26.

После уничтожения Украиной за короткое время 4 вражеских самолетов на оккупированном полуострове эксперты Defense Express поставили под сомнение способность РФ защищать аэродромы оккупированного ими Крыма.

