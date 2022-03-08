В то же время, по словам омбудсмена, до сих пор невозможно установить количество убитых и раненых в городах Мариуполь и Волноваха.

По состоянию на сегодня с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 41 ребенок, 76 детей получили ранения.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

"Правоохранителями Днепропетровской области из Харькова эвакуированы еще 300 человек. Среди спасенных - мать с тремя детьми, которые ночью попали под обстрел российской артиллерии. По результатам обстрела от ударной волны пострадал один из ее малышей. Также во время разговора с полицейскими женщина сообщила, что на их глазах погиб соседский ребенок. В г. Дергачи Харьковской области во время обстрела российской армии были нанесены удары по Дергачевскому лицею № 3 и жилым кварталам города. Минимум трое погибших и 15 раненых, в том числе 4-летний ребенок", - отметила она.

Также, по словам омбудсмена, сегодня утром стало известно еще о 4 раненых гражданских в Донецкой области, в том числе пострадал 14-летний мальчик.

"До сих пор невозможно установить количество убитых и раненых в городах Мариуполь и Волноваха. Эти города остаются заблокированными российскими оккупационными войсками. В очередной раз оккупантом обстреляно мирное население г. Николаева. На этот раз оккупанты накрыли артиллерией жилой микрорайон Балабановка в южной части города: повреждено 60 домов. Большинство бомб были кассетными, запрещенными Женевской конвенцией 1949 года для использования во всем мире. Российским врагом за эти дни в г. Харькове атаковано около 30 общеобразовательных школ, 27 детских садов, 5 учреждений высшего образования, детские интернаты", - сообщила Денисова.

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