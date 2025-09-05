Известно, что словацкий премьер приедет не один.

В пятницу, 5 сентября, в Украину приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он посетит Ужгород, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает TASR со ссылкой на заявление пресс-службы словацкого правительства, Фицо приедет в Украину не один. В делегацию войдут также вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных дел Юрай Бланар.

Во время встречи с Зеленским Фицо должен обсудить в том числе вопросы энергетической инфраструктуры. По итогам их встречи должна состояться совместная пресс-конференция.

Ожидается, что Фицо также проведет встречу с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

Визит Фицо в Украину: что стоит знать

На днях словацкий премьер совершил визит в Китай. Там он провел личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Сообщалось, что во время этой беседы правитель РФ призвал начать энергетическую блокаду Украины, перекрыв поставки газа и электроэнергии. При этом диктатор бесстыдно уверяет, что Россия якобы не била по энергетической инфраструктуре Украины, "особенно в зимний период".

Позже Фицо заявил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит удары по российским объектам.

"Недопустимо, чтобы так атаковали инфраструктуру, которая является жизненно важной для Словакии", – сказал он.

