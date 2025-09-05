Новое месторождение марганцевых руд открыли в неожиданном городе.

Привычным для мира игроком в области добычи возобновляемых металлов является Китай. Но на мировые рынки теперь выходит новая страна, где подтвердили наличие марганцевых руд в размере 240 млн тонн. Такой масштаб может полностью изменить баланс сил, пишет издание eldiario24.com.

Марганцевые руды называют "новым литием". Ведь именно этот материал широко используют в электромобильной отрасли, но литий может вскоре иссякнуть и ему будут искать замену. Поэтому и возрастает роль марганца в производстве электромобилей. На его базе создают недорогие и надежные катоды для аккумуляторов.

Теперь в центре мирового внимания оказалась Грузия. Ведь в районе Чиатуры подтверждены колоссальные запасы марганцевой руды. По последним оценкам, речь идет о 240 миллионах тонн.

В этом районе с начала 20 века добывают марганцевый оолит. Но точные размеры месторождения до сих пор не были подтверждены.

Издание напомнило, что Китай десятилетиями удерживал монополию в сфере стратегических ресурсов, однако теперь появление такого конкурента, как Грузия, вызывает у него беспокойство. Также отмечается, что США и другие государства уже рассматривают возможность партнерства с Тбилиси, чтобы уменьшить зависимость от Пекина. Для самой Грузии это шанс превратиться в ключевого игрока в мировой энергетике и стать безопасным альтернативным поставщиком для Запада.

Напомним, что Бразилия фактически потеряла доступ к одному из крупнейших в мире залежей марганца в шахте Azul. Там остаются неиспользованными около 64 миллионов тонн этого минерала. Компания объяснила это нестабильными ценами на марганцевую руду и заботой об экологии региона.

