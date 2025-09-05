Экологи предупреждают, что такие факторы, как изменение климата, рыболовная деятельность и вторжение человека могут угрожать этой хрупкой экосистеме.

В холодных водах моря Уэдделла исследователи обнаружили, возможно, самую большую колонию размножения рыб на Земле. Речь идет о довольно большом месте гнездования антарктических ледяных рыб под шельфовым ледником Фильхнера.

Как пишет Indian Defence Review, о новом открытии сообщил Институт Альфреда Вегенера (AWI). Находка поразила ученых, но в то же время возникли предостережения относительно сохранения этого вида.

Антарктические ледяные рыбы (семейство Channichthyidae) не похожи на других позвоночных. Они имеют бледную кровь, которая не содержит гемоглобина. Выживают эти рыбы благодаря растворенному кислороду в холодных, богатых кислородом водах Антарктики. Примечательно, что это физиологическая адаптация, в других условиях это обернулось бы смертью рыб.

Кроме необычного химического состава крови, ледяные рыбы также вырабатывают антифризные белки и имеют пониженные метаболические потребности. Это делает их приспособленными к одной из самых суровых сред на Земле.

Во время экспедиции 2022 года на борту научно-исследовательского судна Polarstern ученые использовали систему наблюдения за дном океана и батиметрию (OFOBS), чтобы задокументировать сеть гнезд этих уникальных рыб.

"После впечатляющего открытия многочисленных рыбных гнезд мы обдумали стратегию на борту, чтобы выяснить, насколько велика территория размножения – ей буквально не было видно конца. Гнезда имеют диаметр три четверти метра", – рассказал биолог AWI Отун Персер.

Каждое круглое гнездо, шириной примерно 75 сантиметров, содержало взрослую особь, которая его охраняла, и группу яиц. На участке площадью в 45 600 квадратных метров было насчитано более 16 000 гнезд. Поэтому команда оценила, что в целом колония может насчитывать около 60 млн гнезд на площади 240 кв. км. Исследователи отметили, что это – "биологический мегаполис подо льдом, впечатляющий как по масштабам, так и по значению".

Но несмотря на важность этого открытия, отмечается, что эта территория остается незащищенной. Еще с 2016 года рассматривается предложение об объявлении моря Уэдделла морским заповедником, однако договоренности не достигли.

Экологи предупреждают, что такие факторы, как изменение климата, рыболовная деятельность и вторжение человека могут угрожать этой хрупкой экосистеме.

"Место гнездования ледяных рыб – это не просто биологическое чудо, а хрупкая система, которая может не выдержать будущих нарушений", – предостерегает команда AWI.

По мнению исследователей, защита этого места важна не только для ледяных рыб, но и для общего баланса жизни в водах Антарктики.

