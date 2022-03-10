В течение последних двух суток украинские войска уничтожили четыре штурмовика противника, отметили в Генштабе ВСУ.

В Украине личный состав вражеских сил деморализованный.

Среди врагов значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"...В течение последних двух суток истребительная авиация и подразделения зенитно-ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника...", - отмечается в сообщении.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Сначала противник начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

По сведениям Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на 9 марта, с начала войны РФ против Украины уже погибли 474 мирных жителей.

В Генштабе ВСУ 9 числа сообщили, что в нашем государстве уже ликвидированы более 12 тысяч оккупантов и много вражеской техники.

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