В холодильнике чеснок быстро становится мягким и гниет, а на подоконнике – сохнет.

Правильное хранение свежего чеснока очень важно для поддержания его вкуса и кулинарных свойств. Многие оставляют его просто на кухне, в открытом пакете или коробке. Кто-то же считает холодильник оптимальным местом, где и как хранить чеснок по аналогии с другими овощами.

Так, например, мы уже писали о том, как правильно хранить продукты в холодильнике, однако, в отличие от других овощей, именно в случае с чесноком охлаждение нередко дает противоположный эффект и может привести к его порче.

О том, почему нельзя хранить чеснок в холодильнике и где его лучше держать, рассказывает кулинарный журнал "Foodie".

Можно ли хранить чеснок в холодильнике

Чеснок – это культура, схожая или похожая на с репчатым луком, соответственно, как и лук, он лучше всего сохраняется в прохладной (но не холодной), сухой и хорошо проветриваемой среде.

При хранении чеснока в холодильнике низкая температура и повышенная влажность создают условия, способствующие ускоренному образованию плесени и прорастанию уже через несколько дней. Проросший чеснок приобретает более резкий и горький вкус, что может существенно повлиять на качество готовых блюд.

Патрик Окс, корпоративный шеф-повар "INK Entertainment", отвечая на вопрос, можно ли чеснок хранить в холодильнике, отмечает следующее: "Свежий чеснок лучше всего хранить в прохладном и сухом месте вне холодильника, поскольку охлаждение может сделать его резиновым по текстуре".

Разумеется, можно использовать консервированный чеснок из банки и вообще не сталкиваться с подобными трудностями, однако его вкус значительно уступает свежему. Именно поэтому свежий чеснок заслуживает более внимательного отношения к условиям хранения.

Как хранить чеснок – более подходящие способы в домашних условиях

Несмотря на описанные условия, некоторые люди все равно задаются вопросом, как хранить чеснок в холодильнике.

Чтобы чеснок не сгнил, храните его в бумажных пакетах или холщовых мешочках для вентиляции, и избегайте полиэтилена.

Впрочем, оптимальным вариантом все равно будет сухое темное место при комнатной температуре. Кладовая, кухонный шкаф или открытая миска на столешнице подойдут при условии хорошей циркуляции воздуха и отсутствия резких колебаний температуры и влажности.

Рекомендуется держать чеснок в сетчатом мешке или корзине с хорошей вентиляцией. Это помогает предотвратить накопление влаги, из-за которой зубчики становятся мягкими и быстрее портятся.

Кроме того, чеснок относится к продуктам с низкой кислотностью, что делает его потенциальной средой для развития бактерий, вызывающих ботулизм – серьезное пищевое отравление.

Следовательно, правильное хранение играет важную роль не только в сохранении качества продукта, но и в обеспечении безопасности.

Однако есть одно исключение: если же вы не знаете, как хранить очищенный чеснок – в холодильнике для него будет самое подходящее место. Очищенные зубчики упакуйте в герметичный контейнер или пакет, где он сможет сохраняться до 3-4 дней. Для более длительного срока можно оставить его в банке и залить оливковым маслом – так он сохранится в пределах месяца.

Если чеснок используется нечасто и существует риск его порчи, имеет смысл заранее разобрать головку на зубчики и употребить их до начала прорастания.

А для устранения стойкого чесночного запаха с рук можно воспользоваться советом Марты Стюарт – аккуратно потереть руки о предмет из нержавеющей стали, например кухонный нож.

