Православный праздник сегодня в народной традиции известен как Григорьев день.

25 января по новому церковному календарю в украинской православной церкви чтят память святителя Григория Богослова - архиепископа Константинопольского, а также обращаются с молитвами к образу Богородицы "Утоли мои печали". Об обычаях, приметах и запретах даты, а также о том, какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

Церковный праздник сегодня в Украине по новому стилю

25 января в Украине вспоминают святителя Григория Богослова, который был архиепископом Константинопольским и одним из отцов Церкви (в староцерковном календаре день его памяти будет 7 февраля).

Григорий родился в 329 году в Каппадокии (территория современной Турции). Он был родом из знатной христианской семьи, учился в Афинах, где подружился с будущим святителем Василием Великим. Когда Григорий вернулся домой, то стал священником, но сам все время мечтал об уединенной жизни.

Видео дня

Затем Григорий отправился в Константинополь - там помогал отстаивать веру в борьбе с ее противниками, а позже он возглавил паству в Назианзе. Свои последние годы святитель посвятил духовному и литературному труду: он написал десятки проповедей, посланий и духовных стихов. Имя Богослов Григорий получил в знак особого почитания - до этого так звали лишь только апостола Иоанна Богослова.

***

Кого еще почитают сегодня согласно новому календарю:

мученицу Филицату и сыновей ее;

преподобного Поплия Сирийского;

преподобного Мара, певца.

Икона Божией Матери "Утоли мои печали", которую также почитают 25 января по новому стилю, стала известной в XVIII веке. По преданию, как-то тяжелобольная женщина получила исцеление после молитвы перед этим образом - его привезли в Москву казаки. С тех пор икону почитают как чудотворную.

В Украине один из почитаемых списков (копий) образа хранится в Свято-Георгиевском монастыре в поселке Городница Житомирской области.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По юлианскому календарю 25 января православные вспоминают святую мученицу Татьяну Римскую - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, его историю и традиции.

Традиции дня, о чем помолиться и что сегодня нельзя делать

К святителю Григорию Богослову обращаются с молитвами укрепить здоровье и дух, помочь в воспитании детей и семейных делах. Считается, что святитель покровительствует всем, кто трудится, и способствует финансовому благополучию тем, кто честно зарабатывает.

Перед иконой "Утоли мои печали" возносят молитвы и к Пресвятой Богородице - у нее просят исцеления, здоровья для себя и близких, утешения в скорбях, а также помощи женщинам, которые мечтают иметь детей.

В народе день называют Григорьев, его издавна считают семейным - если есть такая возможность, то хорошо провести время в семейном кругу, собраться за общим столом. Особое значение сегодня придают тайным благим делам - верят, что все сделанное без хвастовства обязательно вернется сторицей.

В церковный праздник 25 января церковь не одобряет сквернословие, ссоры, сплетни, осуждение, зависть, жадность, лень и отчаяние. Нельзя мстить и отказывать в помощи.

По народным поверьям, основные запреты Григорьева дня связаны со словами. Считается, что все сказанное в этот день может сбыться, поэтому нужно избегать ссор, грубости и злых пожеланий.

Также сегодня не стоит делиться планами - могут не осуществиться, и возвращаться домой с пустыми руками - это к безденежью.

Приметы 25 января - что обещает Григорьев день

По приметам этой даты судят о погоде и о том, как скоро зима повернет к весне:

какая погода до полудня - такой будет первая половина оставшейся зимы, а какая после полудня - такой окажется вторая половина;

синицы громко щебечут - еще будут морозы;

снег пошел - следующая зима придет позже обычного;

сильный снег на Григория обещает скорый поворот года и раннюю осень.

По одной из народных примет, если в этот день пролить молоко, то это к скорым радостным вестям.

Вас также могут заинтересовать новости: