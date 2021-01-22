По данным волонтера Андрея Рымарука, вражеский снайпер, который убил украинского военного, работал под прикрытием пулеметов, гранатометов и минометов.

На Донбассе активизировались вражеские снайперы. И чем острее будут переговоры Трехсторонней контактной группы, тем все трагичнее будет ситуация на Востоке.

Такое мнение высказал фронтовой волонтер из фонда «Вернись живым» и участник АТО Андрей Рымарук.

"Достаточно прогнозируемо было, что истерика в ТКГ трагически отзовется на фронте. Еще один боец отдал свою жизнь», - напомнил он об убийстве вражеским снайпером украинского военнослужащего, морского пехотинца 36-ой бригады Александра Отрепьева.

«Стрелок работал под прикрытием пулеметов, гранатометов и минометов. Вчера в соседнем подразделении снайпер ранил бойца, пуля прошла между рукой и головой, когда тот смотрел в тепловизор», - рассказал он.

По данным Рымарука, в так называемом «первом армейском корпусе ДНР» прошла ротация командного состава из числа российских офицеров, с которыми прибыло несколько групп спецназовцев.

«По имеющейся информации, новые российские командиры проводят активные проверки боевой готовности, пополняется запасы БК и топлива. Некоторым подразделениям поставлена задача провоцировать вооруженные силы постоянными обстрелами. Конечно, приказ сразу начали выполнять. На четырех направлениях враг применил минометы и активно проводит разведку БПЛА», - сообщил волонтер.

«Чем ближе к весне и чем острее переговоры в ТКГ, тем все трагичнее будет на Востоке. Такая она - война, безжалостная», - подытожил Римарук.

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Ситуация на Донбассе: что известно

В четверг, 21 января, в районе ООС погиб украинский военнослужащий.

Впоследствии стало известно, что снайпер террористов убил морского пехотинца ВСУ Отрепьева Александра Сергеевича.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

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Автор: Денис Прядко